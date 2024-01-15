СМИ узнали о подготовке Германии к войне между Россией и НАТО Bild: Минобороны ФРГ готовится к войне между Россией и НАТО летом 2025 года

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Германия готовится к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года, пишет немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера. Согласно приведенному сценарию Минобороны ФРГ, эскалации следует ожидать уже в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине и в дальнейшем она будет нарастать.

В «день Х», согласно секретному документу бундесвера, главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг, в том числе 30 тысяч солдат бундесвера, — говорится в материале.

По данным издания, в сценарии бундесвера с точностью до места и месяца описываются действия РФ и Запада. Их кульминацией станет отправка сотен тысяч бойцов НАТО и «неизбежное начало войны летом 2025 года». В качестве наиболее вероятного места столкновения называется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью. При этом авторы материала оставляют без ответа вопрос, чем закончится гипотетическое столкновение.

Ранее депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Парламентарий заявил главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, что в случае такого развития событий мировым демократиям нужно будет держаться вместе, а «добрым силам мира» действовать сообща.

До этого начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка заявил, что война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя считается в настоящее время маловероятной. По его словам, избежать потенциального конфликта путем соглашения будет невозможно, поэтому нужно работать над сдерживанием и запугиванием Москвы.