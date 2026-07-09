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09 июля 2026 в 20:31

Жасмин ответила, в чем секрет крепкого и долгого брака

Певица Жасмин назвала взаимную поддержку и доверие основой семейного счастья

Жасмин Жасмин Фото: NEWS.ru
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Секрет крепкого и долгого брака кроется в доверии, взаимопонимании и поддержке, рассказала NEWS.ru певица Жасмин во время концерта «Звезды хайпа» в Ледовом дворце Санкт-Петербурга в рамках музыкального фестиваля «Белые ночи». По словам артистки, настоящая любовь приходит тогда, когда человек становится по-настоящему родным.

Секрет... Вы знаете, в доверии, взаимопонимании и поддержке. Любовь — она что, максимум, наверное, год. Но вы сами понимаете, любить человека не как в первый год, когда страсть и безумие, а любить человека, когда он твой родной человек, — вот тогда, мне кажется, это самое лучшее. Это поддержка, понимать его, чувствовать его. Это не только то, что только я должна делать, потому что это все должно быть взаимно, и тогда будет очень красивая, крепкая семья, — поделилась Жасмин.

Артистка также напомнила, что недавно отмечался День семьи, любви и верности. Она с гордостью поздравила своих близких с этим праздником. Жасмин добавила, что считает свою семью одной из показательных, подчеркнув, что они действительно семья по-настоящему.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что парный спорт — самый эффективный способ укрепить брак. По его мнению, далеко не все супружеские пары знают об этом.

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