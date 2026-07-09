Экс-президент Венгрии пригрозил Мадьяру судом

Бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший пост главы государства с 2012 по 2022 год, заявил в соцсети, что намерен подать в суд на действующего премьер-министра республики Петера Мадьяра. Поводом для судебного разбирательства стали публичные обвинения в нецелевом использовании бюджетных средств.

Увидимся в суде, — заявил Адер.

Мадьяр опубликовал программу поездки Адера в США в 2018 году. По его утверждению, бывший президент под видом официального визита организовал семейный отдых, в ходе которого посетил Диснейленд и совершил вертолетную экскурсию. Глава правительства потребовал от бывшего президента предоставить полный отчет о расходах и уточнить, были ли возвращены в казну средства, потраченные на личные нужды. Адер в свою очередь настаивает на том, что поездка носила исключительно официальный характер, а отдых дочери, которая сопровождала его в поездке, оплачивался деньгами семьи.

Ранее экс-глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что стиль управления Мадьяра приближается к автократии. По его словам, Мадьяр прибегает к агрессии, угрозам и запугиванию.