Мадьяр попал в прицел Сороса: почему премьер раздражает США, при чем тут РФ

Мадьяр попал в прицел Сороса: почему премьер раздражает США, при чем тут РФ

Структуры Джорджа Сороса всерьез обеспокоены политическим курсом Венгрии после прихода к власти Петера Мадьяра. Как пишет Magyar Nemzet, вопросы у них вызывают попытки премьера добиться отставки президента республики, а также кадровые перестановки в силовом блоке: они якобы создают предпосылки для возвращения к власти экс-премьера Виктора Орбана. Чем на самом деле недовольны глобалисты, могут ли они сместить Мадьяра и к чему стоит подготовиться России — в материале NEWS.ru.

Почему Мадьяр не устраивает глобалистов

Венгерское издание Magyar Nemzet сообщило, что жесткие шаги Петера Мадьяра на посту премьера республики вызвали обеспокоенность у руководства организации Human Rights Watch (признана нежелательной организацией в РФ), спонсируемой фондом Сороса «Открытое общество» (признан нежелательной организацией в РФ). Речь идет, в частности, о попытках «поспешно» внести в конституцию поправки, касающиеся досрочной отставки президента Венгрии Тамаша Шуйока. Об их подготовке сам Мадьяр сообщил в ходе выступления в парламенте в конце июня.

Кроме того, глава венгерского правительства обновил руководящий состав силовых структур страны. Своей должности лишилась глава Национального информационного центра (главное разведывательное ведомство Венгрии) Анна Хатала. Также Мадьяр лоббирует отставку председателя Национального управления по СМИ и коммуникациям Андраша Колтаи.

Петер Мадьяр Фото: Georges Schne/photonews.at/IMAGO/Global Look Press

В среде глобалистов опасаются, что подобные действия могут вызвать общественное недовольство и создать предпосылки для возвращения к власти его предшественника Виктора Орбана. Последний уже обвинил преемника в «автократии» и заявил, что стиль управления Мадьяра сопряжен с «угрозами, агрессией и запугиванием».

Что происходит в Венгрии на самом деле

Политолог, историк-источниковед Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru рассказал, что для понимания нынешних событий в Венгрии стоит в первую очередь обратить внимание на издание, выступившее источником информации, — Magyar Nemzet.

«Газета сначала сотрудничала с Орбаном, потом с ним поссорилась, а затем помирилась, причем настолько, что открыто писала о всесторонней поддержке его политики. На съезде партии „Фидес“ в середине июня, где Орбана снова выбрали ее лидером, он сам заявил, мол, партия не смогла ничего противопоставить агрессивной информационной кампании в ходе последних выборов и поэтому проиграла. Сейчас мы как раз наблюдаем агрессивную информационную кампанию уже со стороны „Фидеса“», — обратил внимание эксперт.

По мнению политолога Антония Киша, в первую очередь речь идет о внутренних «разборках» венгерских элит. Однако упоминание структур Сороса здесь вовсе не случайно, уверен собеседник NEWS.ru.

«Думаю, что статья Magyar Nemzet — это, с одной стороны, предупреждение Мадьяру, чтобы не сильно зарывался. С другой — громкая история, которая должна подействовать на электорат», — пояснил он.

Петер Мадьяр Фото: David Balogh/XinHua/Global Look Press

По его мнению, некоторые решения Мадьяра действительно могут вызвать недовольство — не только у структур Сороса, но и у европейских властей.

«Пока предпосылок для жестких действий против нового премьера Венгрии нет. Но ключевое слово здесь — „пока“. Однако жесткая антимиграционная политика Мадьяра, нежелание участвовать в финансировании Украины и принимать ее по-быстрому в ЕС уже взывают у евроатлантического лобби недовольство. Он, как и Орбан, поднимает вопрос закарпатских венгров как дискриминируемого на Украине меньшинства. Это очень неудобная тема для Брюсселя и глобалистов. Поэтому нельзя исключать, что заявления о недовольстве соросовских структур Мадьяром — тонкий намек венгерскому премьеру, что ему надо подправить политический курс», — полагает аналитик.

При чем тут Россия

Опрошенные NEWS.ru эксперты сходятся во мнении, что пока Мадьяр — все же более предпочтительная фигура для глобалистов, поэтому открыто в их интересах сделать так, чтобы у власти оставался именно он. Кроме того, у структур того же Сороса не так много влияния в Венгрии, как может показаться на первый взгляд: Киш отмечает, что все они были «неплохо зачищены» еще при Орбане.

«У них нет развитых сетей, агентуры влияния, достаточного представительства, да и просто авторитета. К тому же кого они выдвинут в качестве альтернативы Мадьяру? Кроме Орбана, который „в гробу и белых тапках“ видел и Сороса, и Брюссель с его либерализмом и глобализмом, иных популярных кандидатов в Венгрии просто нет», — считает политолог Якорь.

Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Он обратил внимание и на «российский фактор». По словам специалиста, с Венгрией Орбана у Москвы были неплохие и прагматичные отношения. Сейчас в них наметилось похолодание, но прагматизм сохраняется: Мадьяр, к примеру, не торопится отказываться от недорогих российских энергоносителей.

«Не изменилось и нежелание Будапешта помогать Украине, предоставляя ей кредиты и оружие. Для нас это вполне приемлемый сценарий», — пояснил эксперт.

Киш придерживается схожего мнения. Он полагает, что лучший для РФ вариант — спокойно следить за ситуацией в Венгрии и ждать дальнейшего развития событий.

«Самое очевидное — это продолжать налаживать отношения с тем режимом, который сейчас стал правящим в Венгрии. База, заложенная предыдущим правительством для такого развития, сохраняется. Перспективы тоже есть, невзирая на резкие заявления Мадьяра в адрес России. Здесь история как раз про то, что заявления — это одно, а поставки по трубам наших углеводородов — это совсем другое», — подытожил политолог.

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