Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 17:46

Мадьяр нашел способ избавиться от президента Венгрии

Новый кабмин Венгрии готовит поправки для отставки президента Шуйока

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Thomas Trutschel/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Новое правительство Венгрии подготовит поправки в основной закон страны, которые позволят досрочно отстранить от должности действующего президента Тамаша Шуйока, заявил премьер-министр Петер Мадьяр. Выступая в национальном парламенте, он заявил, что глава страны обязан оставить свой пост, поскольку потворствовал различным злоупотреблениям со стороны прежнего правительства Виктора Орбана.

На следующий день после вступления в силу поправок к основному закону полномочия Тамаша Шуйока будут прекращены, и точка, — отметил премьер.

Кроме того, Мадьяр объявил о запуске с сентября всеобъемлющего процесса разработки новой конституции с привлечением всего венгерского общества. Ожидается, что по завершении этой масштабной работы итоговый текст основного закона будет вынесен на общенациональный референдум. До этого момента, но не более чем на пять лет, парламент выберет нового лидера республики для восстановления авторитета института президента.

Ранее Мадьяр заявил, что в случае успешного завершения переговоров между Киевом и Брюсселем о вступлении в Евросоюз в Венгрии проведут референдум по этому вопросу. Он также отметил, что Будапешт недоволен попытками Брюсселя ускорить процесс вступления Украины в ущерб странам, которые ждут членства годами.

Европа
Венгрия
Петер Мадьяр
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семейная пара из Чувашии похитила сотни миллионов рублей у 1472 человек
Текстиль и биоритмы: как ткани помогают настроиться на отдых
Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье
В России может появиться праздник, посвященный вернувшимся релокантам
«Захотелось выдохнуть»: синхронист Мальцев о паузе в спортивной карьере
Маленькая девочка пострадала при детонации БПЛА возле дома
Мединский назвал все еще нераскрытую загадку Великой Отечественной войны
Крым спасут от атак ВСУ: названы 5 способов сорвать блокаду полуострова
Армия России уничтожила пункт дислокации бригады Нацгвардии Украины
В Конго зафиксировали вспышку неизвестной болезни с 14 смертями
«Путь к разрушению»: экс-спикер Зеленского жестко прошлась по его политике
Мадьяр нашел способ избавиться от президента Венгрии
В чешском городе объявили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны
Стала известна судьба рейса DP-856 Гюмри — Москва, подавшего сигнал тревоги
Жителю ЛНР дали внушительный срок за шпионаж
Британские СМИ обвинили в замалчивании политических ошибок Стармера
Ограбленный туристами Лох обзавелся новыми дорожными указателями
Названа причина экстренной госпитализации актрисы Волковой
В России промаркируют сборники Ленина и Маяковского
Названы самые бюджетные и дорогие места для отдыха в России
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.