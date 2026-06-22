Мадьяр нашел способ избавиться от президента Венгрии

Новое правительство Венгрии подготовит поправки в основной закон страны, которые позволят досрочно отстранить от должности действующего президента Тамаша Шуйока, заявил премьер-министр Петер Мадьяр. Выступая в национальном парламенте, он заявил, что глава страны обязан оставить свой пост, поскольку потворствовал различным злоупотреблениям со стороны прежнего правительства Виктора Орбана.

На следующий день после вступления в силу поправок к основному закону полномочия Тамаша Шуйока будут прекращены, и точка, — отметил премьер.

Кроме того, Мадьяр объявил о запуске с сентября всеобъемлющего процесса разработки новой конституции с привлечением всего венгерского общества. Ожидается, что по завершении этой масштабной работы итоговый текст основного закона будет вынесен на общенациональный референдум. До этого момента, но не более чем на пять лет, парламент выберет нового лидера республики для восстановления авторитета института президента.

Ранее Мадьяр заявил, что в случае успешного завершения переговоров между Киевом и Брюсселем о вступлении в Евросоюз в Венгрии проведут референдум по этому вопросу. Он также отметил, что Будапешт недоволен попытками Брюсселя ускорить процесс вступления Украины в ущерб странам, которые ждут членства годами.