«Был разговор»: Мадьяр договорился с Зеленским по одному вопросу Мадьяр анонсировал первую встречу с Зеленским в ближайшем будущем

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорился о проведении двусторонней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время, передает Reuters. По словам венгерского политика, Будапешт продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, но не будет поставлять ему оружие или отправлять свой военный контингент.

У меня был разговор с президентом Зеленским, и мы договорились провести двустороннюю встречу в ближайшем будущем, — подчеркнул Мадьяр.

Ранее сообщалось, что участники двухдневного саммита НАТО, который проходит в Анкаре, дадут обязательства и дальше поддерживать Украину. Как уточнил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, члены Блока намерены заверить Киев в том, что продолжат оказывать ему помощь.

До этого стало известно, что Дания и Украина заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности, обороны, технологий и инноваций. Документ предусматривает сотрудничество в области обмена оперативным опытом, а также развитие взаимодействия по направлениям БПЛА, искусственного интеллекта и радиоэлектронной борьбы.