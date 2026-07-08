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08 июля 2026 в 13:00

«Стабильность обеспечена»: Песков о внимании Путина к российской экономике

Песков заявил, что Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке попадает в поле зрения главы государства. Трансляция брифинга Пескова доступна на платформе МАКС.

Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность обеспечена, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, волатильность на биржах — это обычное явление, и рынок всегда реагирует на происходящее в каждом конкретном регионе и мире. Представитель Кремля добавил, что правительство занимается этим вопросом, и на сегодняшнем совещании речь как раз пойдет о развитии экономики во всех аспектах.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что экономическая ситуация в стране остается полностью под контролем. Он поручил продолжить мониторинг ключевых макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы.

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