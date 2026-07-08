«Стабильность обеспечена»: Песков о внимании Путина к российской экономике Песков заявил, что Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, насколько проблема турбулентности на фондовом рынке попадает в поле зрения главы государства. Трансляция брифинга Пескова доступна на платформе МАКС.

Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Макроэкономическая стабильность обеспечена, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, волатильность на биржах — это обычное явление, и рынок всегда реагирует на происходящее в каждом конкретном регионе и мире. Представитель Кремля добавил, что правительство занимается этим вопросом, и на сегодняшнем совещании речь как раз пойдет о развитии экономики во всех аспектах.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что экономическая ситуация в стране остается полностью под контролем. Он поручил продолжить мониторинг ключевых макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы.