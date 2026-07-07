Новак подтвердил устойчивость российской экономики

Ситуация в экономике страны остается полностью под контролем, цитирует пресс-служба кабмина слова вице-премьера РФ Александра Новака. На совещании по текущей экономической обстановке он поручил продолжить мониторинг ключевых макроэкономических показателей для оперативного реагирования на внутренние и внешние вызовы.

Минфину поручено доложить о ситуации на фондовом рынке в контексте реализации федерального проекта «Развитие финансового рынка» в составе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», — говорится в публикации.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что российская экономика не демонстрирует признаков чрезмерного замедления. На данный момент она находится в условиях масштабной структурной трансформации.

До этого Новак утверждал, что уровень адаптации российской экономики к внешним вызовам составляет 80%. Что касается достижения технологического суверенитета и лидерства, по его оценке, страна находится примерно в первой половине.

Также вице-премьер отметил, что решение о полном запрете экспорта дизельного топлива из России пока не принято, но этот вопрос остается на рассмотрении. По его словам, правительство предпринимает все меры для того, чтобы обеспечить внутренний рынок горючим в полном объеме.