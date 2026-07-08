Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
08 июля 2026 в 13:05

Постовалов назвал звезду советского кино, на которого старается равняться

Комик Постовалов назвал Леонова актером, на которого надо равняться

Евгений Леонов Евгений Леонов Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Евгений Леонов — актер, на которого стоит равняться, такое мнение в беседе с NEWS.ru ведущий шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС Роман Постовалов высказал на Дне московского спорта. По его словам, Леонов был разноплановым артистом, который органично смотрелся как в комедии, так и в драме.

Евгений Леонов для меня эталон. Он был очень смешным, но в некоторых ролях выдавал такое, что вызывал слезы, — высказался Постовалов.

Сам он на протяжении девяти лет был приглашенным артистом в шоу «Уральские пельмени», где играл подкаблучника и чудаковатого мужчину. После ухода из коллектива в 2025 году Постовалов стал сниматься в кино, при этом остался верен комедийному амплуа. Артист признался, что ему нравится смешить людей.

Я прекрасно знаю свое амплуа и принимаю его. Зачастую в хорошей драме есть место и комедии, и драме. Так что я готов быть комедийным актером, который может привносить в историю чуточку драмы, — отметил Постовалов.

Он также заверил, что отсутствие актерского образования не мешает ему развиваться в сфере кинематографа. По словам артиста, поклонники с восторгом принимают его роли и говорят добрые слова.

Мне нравится сниматься в кино. Я просто делаю то, что люблю, — резюмировал он.

Ранее актер Александр Петров заявил, что роль ведущего сильно отличается от работы в кино. Он отметил, что ему пришлось много бегать.

Культура
Евгений Леонов
актеры
кино
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ирана атаковал американские военные объекты в Персидском заливе
Shaman ответил на слухи о падении со сцены в Перми
Врачи спасли ребенка с магнитами внутри
Найдено тело одной из пропавших в Туве девочек
Удары США по Ирану парализовали движение в Ормузском проливе
Аналитик Брюстер: единство НАТО остается только на бумаге
В НАТО заявили, что Европа готова к выводу войск США
Пострадавшую при атаке БПЛА в Таврово девушку перевели в Москву
Европарламент потребовал проверить главу ФИФА из-за просьбы Трампа
В Дагестане вода прорвала дамбу
Один россиянин погиб, еще 22 ранены при атаках ВСУ на один из регионов
В ФСБ раскрыли детали вербовки задержанной по делу о подготовке теракта
Силовики задержали члена правления оппозиционной партии «Мать Армения»
В Сети появились кадры задержания неудавшейся террористки
Европа установила тревожный температурный рекорд
Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии
Овечкин завершил трехлетнюю тяжбу с соседом-американцем
Назван самый важный анализ для женщин, планирующих беременность
Стало известно, что пообещали москвичке за «голову» российского офицера
В США предположили, сколько продлится обострение конфликта с Ираном
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.