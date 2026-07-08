Постовалов назвал звезду советского кино, на которого старается равняться Комик Постовалов назвал Леонова актером, на которого надо равняться

Евгений Леонов — актер, на которого стоит равняться, такое мнение в беседе с NEWS.ru ведущий шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС Роман Постовалов высказал на Дне московского спорта. По его словам, Леонов был разноплановым артистом, который органично смотрелся как в комедии, так и в драме.

Евгений Леонов для меня эталон. Он был очень смешным, но в некоторых ролях выдавал такое, что вызывал слезы, — высказался Постовалов.

Сам он на протяжении девяти лет был приглашенным артистом в шоу «Уральские пельмени», где играл подкаблучника и чудаковатого мужчину. После ухода из коллектива в 2025 году Постовалов стал сниматься в кино, при этом остался верен комедийному амплуа. Артист признался, что ему нравится смешить людей.

Я прекрасно знаю свое амплуа и принимаю его. Зачастую в хорошей драме есть место и комедии, и драме. Так что я готов быть комедийным актером, который может привносить в историю чуточку драмы, — отметил Постовалов.

Он также заверил, что отсутствие актерского образования не мешает ему развиваться в сфере кинематографа. По словам артиста, поклонники с восторгом принимают его роли и говорят добрые слова.

Мне нравится сниматься в кино. Я просто делаю то, что люблю, — резюмировал он.

Ранее актер Александр Петров заявил, что роль ведущего сильно отличается от работы в кино. Он отметил, что ему пришлось много бегать.