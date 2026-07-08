Политолог ответил, что ждать от встречи Трампа и Зеленского на саммите НАТО Политолог Кошкин: встреча Трампа и Зеленского на саммите НАТО не будет прорывом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа на саммите НАТО не обернется каким-либо прорывом, заявил NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, развитие предстоящего диалога повторит сценарий предыдущих.

Да, все ждут встречи [Трампа и Зеленского на саммите НАТО]. Украине хотелось бы, чтобы это позволило перетянуть американского президента на свою сторону. Но как это будет выглядеть? Трамп ведет свою игру, и этот диалог пройдет так, как он сам к нему относится. Не думаю, что произойдет что-то прорывное. Он опять скажет: «Была хорошая встреча, мы поговорили». Что касается Зеленского, то он будет опять говорить о необходимости сдерживания России и о том, что только Украина может это сделать, — поделился Кошкин.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на саммите НАТО в Анкаре Зеленского будут использовать в своих интересах, словно мячик для пинг-понга. По словам дипломата, лидеры Альянса разыграют украинского президента так, как им будет выгодно.