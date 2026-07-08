«Будут гонять»: Захарова высмеяла приезд Зеленского на саммит НАТО Захарова: Зеленского будут гонять на саммите НАТО, как мяч для пинг-понга

Участники саммита НАТО в Анкаре будут использовать президента Украины Владимира Зеленского в своих целях, как мячик для пинг-понга, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik. Дипломат отметила, что лидеры Блока разыграют украинского президента так, как им будет выгодно.

Они будут друг другу жать руки. Они будут гонять Зеленского, как мячик цвета хаки для пинг-понга, разыгрывая его в нужном для себя ключе. Все как всегда, — сказала она.

Ранее американские журналисты сообщили, что Зеленского пригласили на ужин с главами государств — членов НАТО на саммите в Анкаре, однако на официальные встречи Альянса его допускать не собираются. Этот шаг, по мнению журналистов, является сигналом того, что перспективы членства Киева в Блоке остаются нереализованными.

Кроме того, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что президент Украины намерен обменять технологии производства БПЛА на гарантии безопасности от Соединенных Штатов. По мнению эксперта, финансовое сопровождение этой сделки может взять на себя ЕС.