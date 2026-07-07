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07 июля 2026 в 16:44

В НАТО решили покормить Зеленского на саммите, но не пускать на заседания

CNN: Зеленского покормят на саммите НАТО, но на заседания не пустят

Марк Карни и Владимир Зеленский занимают свои места перед началом встреч на полях саммита НАТО в Анкаре, Турция Марк Карни и Владимир Зеленский занимают свои места перед началом встреч на полях саммита НАТО в Анкаре, Турция Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинского президента Владимира Зеленского пригласили на ужин глав государств — участников саммита НАТО в Анкаре, однако на официальные заседания Альянса его допускать не планируют, сообщает телеканал CNN. По оценке журналистов, этот жест символизирует, что надежды Киева на вступление в блок остаются нереализованными.

Это сигнал о том, что амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к блоку остаются нереализованными, — говорится в сообщении.

Ранее британская газета сообщила, что лидеры стран НАТО решили не акцентировать внимание на теме Украины и ее президенте в ходе предстоящего саммита Альянса. По данным издания, такое решение связано с опасениями негативной реакции со стороны президента США Дональда Трампа.

Кроме того, кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что саммит НАТО в Анкаре может обернуться унижением для Зеленского из-за завышенных ожиданий от возможной встречи с американским лидером. Украинский президент надеется, что демонстрация последствий ударов БПЛА сможет повлиять на позицию Белого дома.

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