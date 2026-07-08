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08 июля 2026 в 13:13

«Оказалась упертой»: звезда «Суперниндзя» дал редкий комментарий о дочери

Роман Постовалов рассказал, что 19-летняя дочь занимается верховой ездой

Роман Постовалов Роман Постовалов Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press
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На Дне Московского спорта ведущий шоу «Суперниндзя» на телеканале СТС Роман Постовалов рассказал NEWS.ru, что его 19-летняя дочь София профессионально занимается верховой ездой. По словам артиста, они с супругой Галиной поначалу не верили, что увлечение надолго затянет. Несмотря на это, артист поддержал решение наследницы.

София оказалась упертой и уже много лет занимается этим видом спорта (верховой ездой. — NEWS.ru). Я стараюсь во всем ставить себя на место ребенка и вспоминать, каким я сам был. Иногда ловишь себя на мысли: «Ой, я [так же], как мои родители, сейчас сказал», — признался артист.

Он добавил, что у современных детей больше спортивных возможностей, чем у старшего поколения. Роман вспомнил, что в свое время довольствовался игрой в догонялки с друзьями. Сейчас подростки могут не только найти увлечение по интересам, но и стать участниками фактически любого спортивного шоу, отметил он.

Жаль, в моем детстве не было таких телепроектов, как «Суперниндзя». Мы просто бегали. А сейчас у детей столько возможностей. Я смотрю на испытания в шоу и вообще не понимаю, как их можно пройти, — признался телеведущий.

Ранее телеведущая Юлия Барановская высказала беспокойство за 18-летнюю дочь Яну, которая готовится к поступлению в вуз. По мнению Юлии, подростки сталкиваются с большим стрессом из-за правил проведения ЕГЭ.

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