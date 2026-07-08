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08 июля 2026 в 13:04

«Явление есть»: в Кремле оценили волатильность на фондовом рынке

Песков: Путин находится в курсе волатильности на фондовом рынке

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с экономическим блоком правительства, в том числе по вопросам волатильности на фондовом рынке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он добавил, что колебания в целом нормальны для рынка, они являются естественной реакцией на события как внутри страны, так и в мире, передает пресс-служба Кремля.

Президент находится в постоянном контакте с экономическим блоком. Волатильность на фондовом рынке — да, это то явление, которое сейчас есть. Рынок всегда реагирует на события и в регионе, и в мире — это нормальная реакция, — констатировал Песков.

Ранее акции золотодобывающей компании «Полюс» на торгах Московской Биржи снизились примерно на 16%. Так, к 11:07 мск бумаги «Полюса» стоят около 1412,2 рубля, в моменте их стоимость понижалась до 1411 рублей.

До этого данные торгов на лондонской бирже ICE свидетельствовали, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре впервые опустилась ниже отметки $71 (5,5 тыс. рулей) за баррель. Цена снизилась на 0,94%, достигнув уровня $70,90 за баррель.

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