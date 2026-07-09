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09 июля 2026 в 20:45

Стало известно, как изменились доходы россиян за 10 лет

Предпринимательница Хамитова: реальные доходы россиян выросли за 10 лет

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Реальный доход среднего россиянина за последние 10 лет заметно увеличился, сообщила NEWS.ru предпринимательница, собственник и руководитель компании «ЭКО Старт» Альбина Хамитова. При этом она признала, что этот рост распределился между регионами и различными группами населения неравномерно.

Существенно выросли цены на продукты питания, услуги, недвижимость, транспорт и другие категории расходов, поэтому реальный прирост доходов оказался заметно скромнее номинального. Тем не менее в целом среднестатистический россиянин сегодня может себе позволить приобрести больше товаров и услуг, чем 10 лет назад, — сказала Хамитова.

Она добавила, что самые высокие заработные платы традиционно сосредоточены в регионах с развитым сырьевым сектором и высокой долей добывающей промышленности. По этому показателю лидируют Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, а также Москва, заключила эксперт.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что половина населения России имеют доход, не превышающий 45 тыс. рублей в месяц. По его словам, две трети граждан вынуждены трудиться на двух работах сразу.

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