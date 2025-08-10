В Коми сняли режим опасности из-за полетов БПЛА

Введенный из-за полетов БПЛА в Ухтинском районе режим опасности отменен, сообщил врио главы Коми Ростислав Гольдштейн в Telegram-канале. По его словам, пострадавших в результате атаки нет, аэропорт Ухты уже возобновил работу.

В связи с полетами беспилотных летательных аппаратов в Ухтинском районе сообщаю: пострадавших в результате падений БПЛА нет. Ситуация находится под контролем. <...> Режим опасности снят. Аэропорт Ухты возобновил работу, — написал Гольдштейн.

Он также подчеркнул, что службы безопасности действовали быстро и профессионально. Сейчас проводится дополнительная проверка всех систем региона.

Ранее стало известно о первой атаке ВСУ на республику Коми с начала СВО. По данным источника, для удара с расстояния 1700 километров могли использовать польские беспилотники FlyEye с максимальной нагрузкой четыре килограмма. Такие дроны способны находиться в воздухе до 1,5 часа на высоте 3500 метров, они оснащены камерами и тепловизорами.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.