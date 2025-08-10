Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 17:15

Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Сегодня, 10 августа, Вооруженные силы Украины впервые с начала спецоперации атаковали беспилотниками Республику Коми. Что об этом известно, есть ли разрушения и пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Коми 10 августа

10 августа около 15:20 в городах Республики Коми сработали системы оповещения об угрозе беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ атаковали регион польскими двухметровыми БПЛА FlyEye, которые могут находиться в воздухе от полутора часов на скорости 120 км/ч и высоте до 3500 метров и нести нагрузку до четырех килограммов.

«ВСУ впервые атаковали Республику Коми. Предварительно, налет шел польскими БПЛА FlyEye, запущенными из Черниговской области. Взрывы слышали над Ухтой — это в 1700 км от Украины. По городу объявили тревогу», — пишет Mash.

БПЛА FlyEye БПЛА FlyEye Фото: Efrem Lukatsky/ТАСС

Telegram-канал SHOT сообщает, что несколько БПЛА также были замечены над Сосногорском. Жители Ухты рассказали, что в торговом центре «Ярмарка» проводится эвакуация, а в городе звучит система оповещения, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». В аэропорте Ухты Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе в Коми были введены процедуры обеспечения безопасности, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. По его словам, во время атаки никто не пострадал.

«Пострадавших в результате падений БПЛА нет. Работники предприятий в зоне полета беспилотного транспортного средства были эвакуированы в качестве превентивной меры безопасности», — уточнил он.

Глава республики напомнил местным жителям, что нельзя находиться в прямой видимости летательного аппарата и подходить к обломкам БПЛА.

«Необходимо немедленно покинуть зону обнаружения БПЛА — отойти на расстояние не менее 100 метров за ближайшие здания или деревья. Важно предупредить других граждан об обнаружении беспилотника и возможной опасности. Не надо пытаться сбить БПЛА подручными средствами. Не стоит пользоваться вблизи беспилотника радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS. Ни в коем случае нельзя подходить к БПЛА при его падении», — уточнил он.

Он также отметил, что не рекомендуется осуществлять съемку и распространение материалов о применении беспилотников.

«Эти ограничения введены для защиты от передачи разведывательной информации противнику», — добавил Гольдштейн.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Шквал дождей и холод до +15? Погода в Москве в середине августа: чего ждать

Что известно о последних днях жизни и причине смерти режиссера Бутусова

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 августа: где сбои в РФ

Коми
новости
атаки ВСУ
БПЛА
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вооруженный мужчина устроил захват заложников
Генсек НАТО озвучил сценарий переговоров, который не понравится Украине
Как удивить гостей: подайте хреновину «Тайский дракон»
Вице-президент США раскрыл ожидания по расследованию вмешательства в выборы
Курьер на самокате сбил девочку и протащил несколько метров в Рязани
На концерте Макса Коржа в Варшаве развернули бандеровский флаг
Мерц раскрыл, о чем он уже несколько недель умаливает Трампа
Аналитик объяснил, где ждать западных диверсий с теневым флотом России
На Западе раскрыли, как США заставят Украину отказаться от территорий
Ураганы и холод до +8 градусов? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Стало известно, как ВСУ могли дотянуться до Коми и при чем тут Польша
Вэнс высказался о новом наказании Китая за закупки российской нефти
Кадыров подвел итоги после двух ночных атак ВСУ на Чечню
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Российские ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа
В Австралии скончалась известная джазовая исполнительница
Стало известно, какая погода будет в Москве с 11 по 17 августа
«Опять столкнемся с VPN»: в Госдуме заговорили о запрете звонков в WhatsApp
Названо место прощания с режиссером Бутусовым
Израиль принял важное решение по двум оплотам ХАМАС в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.