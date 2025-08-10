Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие

Сегодня, 10 августа, Вооруженные силы Украины впервые с начала спецоперации атаковали беспилотниками Республику Коми. Что об этом известно, есть ли разрушения и пострадавшие?

Что известно об атаке ВСУ на Коми 10 августа

10 августа около 15:20 в городах Республики Коми сработали системы оповещения об угрозе беспилотников. По данным Telegram-канала Mash, ВСУ атаковали регион польскими двухметровыми БПЛА FlyEye, которые могут находиться в воздухе от полутора часов на скорости 120 км/ч и высоте до 3500 метров и нести нагрузку до четырех килограммов.

«ВСУ впервые атаковали Республику Коми. Предварительно, налет шел польскими БПЛА FlyEye, запущенными из Черниговской области. Взрывы слышали над Ухтой — это в 1700 км от Украины. По городу объявили тревогу», — пишет Mash.

БПЛА FlyEye Фото: Efrem Lukatsky/ТАСС

Telegram-канал SHOT сообщает, что несколько БПЛА также были замечены над Сосногорском. Жители Ухты рассказали, что в торговом центре «Ярмарка» проводится эвакуация, а в городе звучит система оповещения, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». В аэропорте Ухты Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В связи с полетами БПЛА в Ухтинском районе в Коми были введены процедуры обеспечения безопасности, сообщил врио главы региона Ростислав Гольдштейн. По его словам, во время атаки никто не пострадал.

«Пострадавших в результате падений БПЛА нет. Работники предприятий в зоне полета беспилотного транспортного средства были эвакуированы в качестве превентивной меры безопасности», — уточнил он.

Глава республики напомнил местным жителям, что нельзя находиться в прямой видимости летательного аппарата и подходить к обломкам БПЛА.

«Необходимо немедленно покинуть зону обнаружения БПЛА — отойти на расстояние не менее 100 метров за ближайшие здания или деревья. Важно предупредить других граждан об обнаружении беспилотника и возможной опасности. Не надо пытаться сбить БПЛА подручными средствами. Не стоит пользоваться вблизи беспилотника радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS. Ни в коем случае нельзя подходить к БПЛА при его падении», — уточнил он.

Он также отметил, что не рекомендуется осуществлять съемку и распространение материалов о применении беспилотников.

«Эти ограничения введены для защиты от передачи разведывательной информации противнику», — добавил Гольдштейн.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

