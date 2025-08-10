Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 августа: где сбои в РФ

Сегодня, 10 августа, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Краснодарском крае, Удмуртии и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «Билайн», «МегаФон», T2 и Yota. Что об этом известно, как получить доступ в Сеть?

Где в России не работает мобильный интернет 10 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в воскресенье, 10 августа, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, «МегаФона», «Билайна», T2 и Yota сообщают, что из-за отсутствия сигнала и резкого падения скорости интернета не могут пользоваться поисковыми системами и загрузить приложения банков, маркетплейсов и мессенджеры на смартфонах.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 10 августа поступило от пользователей «МегаФона». Порядка 28% жалоб об отсутствии связи приходятся на Краснодарский край, 23% — на Москву, 7% — на Приморский край и Смоленскую область, 5% — на Красноярский край и Ивановскую область, 4% — на Хабаровский край, 3% — на Иркутскую, Новосибирскую, Ростовскую и Тульскую области, 1% — на Челябинскую, Свердловскую, Московскую и Калужскую области.

Абоненты МТС, T2, «Билайна» и Yota также сообщают, что у них периодически не работает мобильный интернет. Большинство жалоб от пользователей этих сотовых операторов зафиксировано из Москвы, Удмуртии, Ставрополья, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В Москве второй день плохо работает интернет. И скорость сильно начала хромать»;

«В Краснодарском крае мобильный интернет не работает уже несколько дней. Стоит только выйти на улицу, и связи нет»;

«Киров. Проблемы с мобильным интернетом. Раньше по ночам отключали, теперь и днем»;

«Снова сбой мобильного интернета в Санкт-Петербурге. Пошел третий день без стабильной связи», — пишут пользователи.

Почему в регионах не работает мобильный интернет 10 августа

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, соответствующие меры связаны с обеспечением безопасности граждан и являются полностью оправданными.

В отдельных районах Краснодарского края нет мобильного интернета из-за массированных атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

В оперштабе Краснодарского края обратили внимание, что полноценную работу мобильного интернета операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак. Поэтому принято решение ограничить доступ к мобильному интернету в ситуациях, когда в рамках системы оповещения поступает сигнал „Беспилотная опасность“», — пояснил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отмечал, что во время действующей опасности атаки беспилотников в некоторых районах возможно частичное понижение сигнала с 4G до 2G.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство подготовило и согласовало с операторами техническую схему, которая поможет обеспечить доступ россиян к Сети в условиях ограничений. В частности, пользоваться мобильным интернетом позволят несколько шагов проверки, в том числе капча, заявили в пресс-службе оператора Т2.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — говорится в сообщении.

