В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА Власти Коми заявили об отсутствии пострадавших при падении БПЛА

Никто из жителей Республики Коми не пострадал в результате налета беспилотных летательных аппаратов, написал в Telegram-канале врио главы региона Ростислав Гольдштейн. По его словам, в Ухтинском районе приняты меры по обеспечению безопасности. Гольдштейн также отметил, что все работники, находившиеся в зоне полета БПЛА, были своевременно эвакуированы.

В Коми введены процедуры обеспечения безопасности в связи с полетами беспилотных летательных средств в Ухтинском районе. Пострадавших в результате падений БПЛА нет. Работники предприятий в зоне полета беспилотного транспортного средства были эвакуированы в качестве превентивной меры безопасности, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что украинские войска атаковали Республику Коми впервые с начала СВО. По предварительным данным, для удара использовались польские беспилотники FlyEye, которые могли быть запущены с территории Черниговской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.