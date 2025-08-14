Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 августа

Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 14 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 14 августа

В ночь на 14 августа силами противовоздушной обороны России была отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на территорию Волгоградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. При падении обломков дрона возникло возгорание на местном НПЗ, добавил он. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

«В результате падения обломков возникло разлитие и возгорание нефтепродуктов на Волгоградском НПЗ. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал Бочаров.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев сообщил, что после 02:30 в Красноармейском районе Волгограда были зафиксированы взрывы. Местные жители рассказали каналу, что прозвучало не менее пяти — семи громких хлопков.

Официальной информации об этом не было. Министерство обороны России информацию не комментировало. SHOT утверждает, что в одном из районов Волгограда после падения обломков одного из сбитых беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины началось возгорание с задымлением.

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Валуйском округе, рассказал глава региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, инцидент случился в селе Двулучном.

Он сообщил, что пострадавшие получили множественные травмы, их доставили в больницу. В результате атаки дрона также была повреждена машина.

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 13 августа в Славянске-на-Кубани обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию нефтеперерабатывающего завода, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале. В результате было зафиксировано возгорание автомобиля «газель».

По данным штаба, пожар был оперативно ликвидирован. Никто в результате происшествия не пострадал.

«Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные и специальные службы», — говорится в сообщении.

В результате атаки Вооруженных сил Украины на центр Горловки (ДНР) погибла женщина, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родным погибшей.

«В результате украинской вооруженной агрессии в центре Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов, однако обломки дрона упали на крышу 16-этажного дома в Волгограде, сообщила пресс-служба администрации региона. По данным губернатора Андрея Бочарова, на 02:30 по московскому времени пострадавших и серьезных повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

