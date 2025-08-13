Котел скоро захлопнется: ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа

Российская армия наступает на большинстве направлений спецоперации, сообщают военкоры. Что известно о прорыве ВС РФ в Донбассе, когда захлопнется котел для ВСУ, какова ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа?

Ситуация на фронтах СВО вечером 13 августа, когда захлопнется котел

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев сообщил о боях в Плавнях, Степногорске, Малой Токмачке и Новоданиловке. По его словам, на Угледарском направлении идут бои за Александроград, Искру, Камышеваху и Вороное.

«ВС РФ закрепились юго-западнее ж/д станции в Удачном. Стараются усилить позиции наши бойцы в районе Котлино, это особенно важно на фоне сообщений о продвижении со стороны Родинского к Гришино с севера. Поступают единичные сообщения о полном контроле над Леонтовичами, а также об установлении нашими огневого контроля над трассой Покровск — Павлоград, но нужно дождаться подтверждения. Ресурсы противника сообщают об освобождении нашими Золотого Колодезя, но эта информация пока не подтверждена. Различные источники с обеих сторон сообщают о боях у Маяка и Кучерова Яра. В Родинском тяжелые бои, инициатива на стороне ВС РФ. Украинские военные утверждают, что только на Покровском сосредоточено 110 тысяч личного состава ВС РФ», — пишет Царев.

По его информации, на Константиновском участке не стихают бои южнее Клебан-Быкского водохранилища, где ВС РФ стараются выбить ВСУ из Щербиновки, Катериновки и Клебан-Быка. На Краснолиманском участке ВС РФ продолжают биться на подступах к Среднему и в северной части Шандриголово. Политик сообщил, что на Купянском фронте идут бои в районе Московки, Соболевки и Боровой.

«На Харьковском направлении есть тактические успехи в южной части Волчанска. Упорные бои в направлении на Синельниково. В сумском приграничье позиционные бои в районе Кондратовки и Юнаковки. ВС РФ отразили контратаку у Яблоновки», — говорится в публикации.

По данным проекта WarGonzo, «конгломерация Покровск — Димитров фактически находится в оперативном окружении».

«При этом противник продолжает кидать сюда личный состав, который не понимает, что попадает в будущий котел. Движения в этом районе очень ограничены. В город машины обеспечения заезжают в сумерках, „по серости“, чтоб не быть обнаруженными и сожженными. В том числе группировку ВСУ в этом районе снабжают по полям с помощью наземных дронов. И автомобили, и управляемые тележки становятся целью для наших дроноводов. В обоих городах ими уничтожена вся бронетехника противника, включая танки и БМП. С каждым днем оперативное окружение все больше переходит в реальное. Как отмечают с мест, захлопывание крышки котла проходит без штурмовщины, медленно, но верно», — говорится в публикации.

Отмечается, что у ВСУ выявлена острая нехватка БПЛА на этом направлении, «элитных „птах Мадьяра“ существенно ощипали». Авторы канала предполагают, что это может быть связано с перебросами соединений на другие участки.

«Возможно, часть расчетов перебросили на другой участок. Например, к курской границе, где, по некоторым данным, наблюдается концентрация войск противника для возможной попытки прорыва. В любом случае можно сделать вывод, что у ВСУ не хватает сил, чтобы сдерживать наступление наших войск на всех участках фронта. Подтверждением служит возможный прорыв наших войск к Доброполью севернее от конгломерации Покровск — Димитров, который вполне может стать выходом на оперативные просторы», — говорится в публикации.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

«Наш народ уничтожают»: бойцы СВО обратились к Путину, кого назвали врагом

Новая мобилизация? Что означает рассылка о воинском учете на «Госуслугах»

Когда разблокируют звонки в Telegram и WhatsApp: заявления Минцифры и РКН