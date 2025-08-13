Российский регион в пятый раз оказался атакован ВСУ

Российский регион в пятый раз оказался атакован ВСУ Минобороны РФ: в Белгородской области сбили семь беспилотников ВСУ

В Белгородской области сбили семь беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. БПЛА уничтожили в промежутке с 13:10 до 17:30 мск. Это пятая по счету атака на регион за день.

С 13:10 до 17:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что силы ПВО перехватили над Белгородской областью шесть украинских беспилотников самолетного типа. К тому моменту с вечера 12 августа общее количество сбитых вражеских дронов над регионом достигло 25.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда, уточнили в пресс-службе учреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром 13 августа в Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили прошедшей ночью 46 украинских беспилотников в российских регионах. Дроны уничтожили в Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.