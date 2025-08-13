ВСУ продолжают атаковать один российский регион МО: над Белгородской областью перехватили еще шесть дронов ВСУ

Российские силы ПВО перехватили над Белгородской областью еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Таким образом, с вечера 12 августа общее количество сбитых вражеских дронов над регионом достигло 25.

С 11:45 до 13:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал кадры с последствиями атаки беспилотников ВСУ на гражданский объект в Белгороде. Прилет пришелся по зданию Октябрьского районного суда, уточнили в пресс-службе дома правосудия. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее появилась информация, что украинское командование начало масштабную передислокацию войск с Сумского направления в ДНР. Причиной стал прорыв российских войск на Красноармейском (Покровском) и Константиновском направлениях. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.