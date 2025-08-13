«Наш народ уничтожают»: бойцы СВО обратились к Путину, кого назвали врагом

Бойцы СВО обратились к Верховному главнокомандующему с призывом защитить народ России. Что они говорят, кто устроил «геноцид» народа РФ?

О чем заявили бойцы СВО, кто уничтожает народ России

12 августа Telegram-канал «Русская община ZOV» опубликовал видео с обращением к президенту России Владимиру Путину.

В кадре появляется группа мужчин с оружием и в военной экипировке. Один из них (неясно кто, поскольку их лица закрыты балаклавами) выступает с обращением.

«Мы — элита и служим Отечеству, не щадя жизни. А в тылу с попустительства наших чиновников и законодателей наш народ уничтожают. Миллионы детей разрываются на органы врачами в абортариях. И это все запатентовал упырь академик Геннадий Сухих. Мы в недоумении, почему геноцид врачами миллионов младенцев ежегодно не запрещен. И виновные враги народа до сих пор не наказаны. Потом нам говорят, что мы вымираем, нам некому работать и везут нам орду басурман. Мы, воины, требуем незамедлительно прекратить эти преступления по уничтожению нашей России. Враг будет разбит», — объявляет голос.

Где именно и когда снято видео, неизвестно; ни видеозапись, ни Telegram-канал «Русской общины» никак этого не раскрывают.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько абортов делается в России, это много или мало

В мае 2025 года Минздрав России представил статистику, согласно которой количество прерываний беременности за 2024 год в России составило 338 367 случаев. В 2023 году было сделано 362 383 аборта, на 24 тысячи больше.

По данным Минздрава, количество абортов в России быстро снижается с 2022 года, когда было совершено около 395 тысяч абортов. Одной из причин вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала «работу по профилактике абортов»: социальные и психологические меры, позволяющие влиять на решение женщины. В 2024 году профилактика позволила сохранить порядка 37 тыс. беременностей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сайт «Если быть точным» приводит другие данные: в 2023 году было зафиксировано 468 тыс. абортов. Однако в эту статистику входят не только прерывания беременности по желанию женщины, но и любые другие прерывания беременности, например выкидыши.

В целом количество абортов в России в 2020-х годах резко снизилось по сравнению с предыдущим периодом. По данным Росстата, за 30 лет, с 1991 по 2021 год, в государственных медучреждениях РФ было проведено 50,6 млн абортов (1,68 млн в год). Пик пришелся на 90-е годы: в 1992 году в России зафиксировано 3,43 млн абортов (94,7 прерываний беременности на 1000 женщин в возрасте 15–49 лет). В 2022 году на тысячу женщин приходилось 14,6 аборта, то есть показатель снизился в 6,5 раза.

Для сравнения: в США в 2022 году было зафиксировано 11,2 аборта на 1000 женщин, в Германии — 7,15. В Великобритании уровень абортов значительно выше — 22,1 на тысячу женщин. В Африке фиксируется около 33 абортов на 1000 человек, в Китае — 39, в Индии — 47, а в переживающей быстрое старение население Южной Корее — 29,8.

Кто такой академик Геннадий Сухих, как он связан с абортами

Геннадий Тихонович Сухих — советский и российский патофизиолог, доктор медицинских наук, академик РАМН с 2005 года и РАН с 2013 года, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Госпремии в области науки и технологий за 2022 год. Он заведует кафедрой акушерства и гинекологии Института профессионального образования МГМУ им. И. М. Сеченова, награжден государственными орденами и медалями.

На сайте РАН указано, что Сухих — один из первых ученых в России, кто начал исследования эмбриональных и фетальных стволовых клеток человека, а также возможностей их использования для лечебных целей. Эти работы ведутся в Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

«Русская община» в своем Telegram-канале критикует Геннадия Сухих по крайней мере с 2021 года. Утверждается, что он «наживается на абортах» и «предлагает лечиться препаратами из убитых абортами детей». У академика не менее девяти патентов, связанных с использованием в медицине эмбриональных и фетальных тканей.

Директор Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, советник ВАК Геннадий Сухих Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

«Это его патенты, где младенцами лечат, например недержание мочи. Он же является известным поставщиком элитной косметики на основе младенцев для светских красавиц!» — утверждает «Русская община», которая называет его патенты «ужасными».

Будут ли запрещать аборты в России, что известно

Ради повышения рождаемости в России предлагались различные меры, в том числе запрет идеологии чайлдфри как экстремистской, наказания для врачей за «склонение к абортам» и возвращение советского налога для бездетность для состоящих в браке мужчин и женщин. В ряде регионов России были введены запреты на проведение абортов в частных клиниках (например, в Липецкой области, Крыму). Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале заявил, что в июле 2025-го количество абортов в регионе сократилось до 0. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил полностью запретить аборты, кроме как по медицинским показаниям.

На уровне президента и правительства России не озвучивалось предложений о полном запрете абортов.

Сторонники запрета абортов настаивают на этом как на мере по предотвращению сокращения населения: по данным Росстата, в 2022 году зафиксировано сокращение численности населения на 555 тыс. человек, в 2023-м — на 244 тыс., в 2024-м — на 122,5 тыс. Для сравнения, в 1994 году естественная убыль населения РФ составила 893,2 тыс. человек.

Читайте также:

Дизайнер Лебедев стал отцом в 11-й раз: кто родился, пять жен

WhatApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Стали известны требования Кремля на переговорах с США: позиция РФ, инсайды