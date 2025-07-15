Рожать, а не учиться: в России предложили cократить учебу в школе до 10 лет

Рожать, а не учиться: в России предложили cократить учебу в школе до 10 лет

В России предложили сократить срок обучения в школах и вузах, чтобы снизить средний возраст рождения первого ребенка. С такой инициативой выступил глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Что об этой идее думают эксперты, будет ли принят соответствующий закон, поможет ли он решить демографические проблемы страны — в материале NEWS.ru.

Когда молодой специалист задумывается о рождении детей

Рыбальченко подчеркнул, что сейчас россияне учатся в школе 11 лет, потом еще четыре года в бакалавриате и два — в магистратуре. В общей сложности весь процесс получения образования занимает 17 лет.

«Прибавим адаптационный период молодого специалиста — в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях», — объяснил он.

Глава комиссии ОП отметил, что учебный процесс в России можно сократить без потери качества до 15 лет. Он предложил ограничить школу 10 годами обучения и выделить еще пять на специалитет.

В разговоре с NEWS.ru Рыбальченко отметил, что советская система образования, по которой школьники учились 8 или 10 классов, а потом пять лет в вузе, была самой эффективной в мире. Сейчас можно вернуться к такому формату без потери качества, добавил он.

«Во-вторых, мы снижаем нагрузку на родителей: вместо 17 лет они должны будут финансово помогать детям 15 лет. В конечном счете мы создаем основы для того, чтобы дети появлялись на свет раньше. Период времени, когда молодые люди могут реализовать свои репродуктивные намерения, увеличится. Увеличить его физически невозможно, а за счет различных технологий неправильно. Все процессы должны быть естественными», — отметил Рыбальченко.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с качеством образования в России

Первый зампред думского комитета по просвещению Михаил Берулава выступил против сокращения сроков обучения ради того, чтобы выпускники быстрее заводили детей. Он отметил, что невозможно реализовать данную инициативу без потери качества образования.

«Эта идея не будет способствовать укреплению семейных ценностей. Надо усилить в школах содержание именно про семейные ценности — требуется больше примеров. Нужно всесторонне заниматься этим вопросом и проводить мероприятия. Кинотеатры должны показывать фильмы, нацеленные на укрепление семейных ценностей», — сказал он.

Парламентарий добавил, что не поддержит законопроект о сокращении сроков обучения.

Эту позицию поддержал заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В разговоре с NEWS.ru он заявил, чт нельзя экономить на образовании.

«Все цивилизованные страны учат 12 лет, и это абсолютно правильно. Если мы хотим быть успешными в области науки, техники и искусства, нельзя сокращать сроки образования. Это предложение не получит поддержку у профессионалов», — сказал Ямбург.

Тем не менее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru заявил, что согласен с идеей сократить сроки обучения. Однако это никак не связано с рождением детей, отметил он.

«Наши демографические проблемы никоим образом не связаны со сроками обучения. Современное общество предлагает множество занятий, являющихся в краткосрочной перспективе более интересными и порой даже полезными, чем рождение и воспитание детей. Срок обучения можно и нужно сократить, но не за счет объема учебной программы, а за счет методик преподавания и, главное, стратегии», — сказал он.

Вассерман подчеркнул, что программу, которую сейчас в школе изучают за 11 лет, можно пройти за 8-9.

Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Какие нужно принять меры для улучшения демографической ситуации в России

Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению, как снизить возраст появления на свет первого ребенка, подчеркнул Вассерман. При этом депутат отметил, что ему нравится идея сделать рождение и воспитание детей частью так называемого престижного потребления.

«То есть потребление ради доказательства себе и другим: „Я крутой, я и это могу себе позволить“. Это формирует общественное мнение. Сейчас у нас многие очень хорошо умеют это делать», — сказал парламентарий.

По словам Рыбальченко, если общество и власть всерьез обеспокоены демографическими вопросами, стоит подойти к вопросу снижения возраста рождения ребенка системно. Он отметил, что в РФ в последнее время были приняты серьезные меры для поддержки обучающейся молодежи. Например, выплаты по беременности и родам достигают порядка 90 тысяч рублей.

«Мы считаем в Общественной палате, что необходимо ввести для беременных студенток выплаты в размере прожиточного минимума, независимо от того, являются они нуждающимися или нет. Еще стоит ввести специальную семейную стипендию. Таким образом мы будем стимулировать не сожительство, а заключение браков между студентами. Кроме того, нужно рассмотреть возможность создания групп присмотра за детьми в вузах», — сказал он.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее заявила NEWS.ru, что на данном этапе самой эффективной мерой для улучшения демографической ситуации в РФ будет победа в СВО. Это повлечет за собой возвращение домой мужчин, установление спокойной мирной жизни и, как следствие, рост экономики.

«Считаю, что необходимо сделать материнский капитал постоянно действующей мерой и выплачивать его в прогрессивных размерах при рождении каждого ребенка», — добавила Останина.

Кроме того, депутат призвала отказаться от критериев нуждаемости и помогать всем семьям. Это, по ее мнению, позволит увеличить рождаемость в России.

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