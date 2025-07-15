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15 июля 2025 в 09:01

В России захотели вернуться к 10 классам школьного обучения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе, передает ТАСС. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.

Рыбальченко подчеркнул, что россияне сейчас учатся в школе 11 лет. А потом еще четыре года в бакалавриате и два — в магистратуре.

Прибавим адаптационный период молодого специалиста — в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях, — объяснил он.

Глава комиссии ОП уверен, что учебный процесс в России можно сократить без потери качества до 15 лет. Он предлагает ограничить школу десятью годами обучения, и выделить еще пять — на специалитет.

Ранее правительство России заявило, что реализует масштабный образовательный проект по созданию единых учебников для школ. Как сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко, Министерство просвещения совместно с РАН ведет активную работу над разработкой унифицированных учебных пособий.

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Общественная палата РФ
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