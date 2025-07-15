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15 июля 2025 в 11:53

Заслуженный учитель оценил возможное сокращение обучения в школах и вузах

Учитель Евгений Ямбург выступил против возможного сокращения обучения в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идея сократить время обучения в школах и вузах не получит поддержки профессионального сообщества, так как на образовании нельзя экономить, заявил NEWS.ru заслуженный учитель России Евгений Ямбург. Он добавил, что считает правильным 12-летнюю систему обучения, принятую в других странах.

Я категорически против [сокращения сроков обучения]. Более того, я вам хочу сказать, что все цивилизованные страны учат 12 лет, и это абсолютно правильно. Старшая школа вообще выделена в отдельную градацию. На образовании нельзя экономить. Нельзя экономить на будущем. Если мы хотим быть успешными в области науки и техники, в области искусства, нельзя этого делать. Поэтому я думаю, что это предложение не встретит поддержки у профессионалов, — сказал Ямбург.

Он добавил, что в России были попытки перейти на 12-летнюю систему обучения, чтобы дипломы о среднем образовании признавались при поступлении в западные вузы. По словам заслуженного учителя, этого не произошло в силу политических причин.

Поэтому мы учим 11 лет и довольно эффективно справляемся с этой ситуацией. Здесь серьезные предметы: математика, литература и так далее. Они требуют очень постепенного, вдумчивого и глубокого отношения. Поэтому я ни в коем случае не стал бы сокращать сроки обучения, — объяснил Ямбург.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил вернуться к системе 10-летнего обучения в школе. По его словам, из-за длительного образования россияне начинают задумываться о создании семьи только к 30 годам.

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