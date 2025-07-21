«Русскую общину» признали экстремистами? Правда ли это, что случилось

«Русскую общину» признали экстремистами? Правда ли это, что случилось

Чиновники в Челябинской области объявили экстремистской организацией «Русскую общину», сообщили участники сообщества. Правда ли это, что там произошло, насколько это законно?

Что произошло в Челябинской области, кто выступил против «Русской общины»

Межведомственная комиссия по вопросам противодействия экстремизму Троицкого района Челябинской области якобы признала местное отделение организации «Русская община» (РО) «нежелательной организацией экстремистского толка», сообщили участники движения в своих соцсетях.

Согласно документу, опубликованному «Русской общиной», заседание комиссии проходило в Троицке 18 июня. В итоге секретарь антитеррористической комиссии В. В. Юмагужина обратилась к чиновникам с призывом сообщить ей обо всех членах РО в местных учреждениях.

«Просим установить факты участия сотрудников структурных подразделений, подведомственных учреждений в общественной организации „Русская община“, в том числе посредством социальных сетей и мессенджеров», — говорится в документе; результаты чиновники должны были прислать до 25 июля.

Причины такого решения не публиковались. Решение «Русская община» назвала незаконным. Сторонники РО на основании документа сделали вывод, что челябинские чиновники «решили объявить организацию вне закона», признав ее нежелательной и экстремистской.

«Теперь они запрещают жителям региона находиться в „Русской общине“, угрожая даже следить за ними в соцсетях и через мессенджеры. Тем самым нарушают кучу законов! Ведь чтобы обвинить человека, а тем более — группу людей, нужно основание!» — возмущаются представители движения в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По версии РО, постановление властей Троицкого округа подпадает под статью 282 УК РФ — возбуждение ненависти либо вражды.

«Деятельность чиновников администрации Троицкого района Челябинской области носит невежественный характер, так как умаляет права огромного объединения русских людей, что может стать прецедентом государственного масштаба», — заявили представители организации в Telegram-канале «Русская община ZOV».

СМИ не удалось получить комментарии от Юмагужиной или руководства Троицкого района. Причины, по которым антитеррористический комитет решил переписать членов РО, остаются неизвестными.

Троицк Челябинской области попал в федеральные СМИ в октябре 2024 года. После убийства 40-летней таксистки, которая подвозила троих юных членов местной цыганской общины, тысячи местных жителей вышли на стихийный митинг, который привел к столкновениям с цыганами — были стрельба, раненые, сожгли несколько автомобилей.

Кто поддержал «Русскую общину» против чиновников

Члены РО активно выражают свое мнение на странице администрации Троицкого муниципального района во «ВКонтакте».

«Поясните эту писанину. У вас там в администрации иноагенты засели? Где ознакомиться с протоколом? На сайте он не опубликован», — написал Георгий Уфимцев.

«С каких это пор администрация муниципального образования стала замещать собой судебные органы? Вы с какого там перепуга решили, что можете кого-то назначать экстремистами?» — возмутился Николай Амиров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«[Решение] явно принято из интересов мигрантских диаспор», — решил Роман Королев.

В поддержку «Русской общины» также высказались участник СВО, общественник и блогер Евгений Топаз, генконструктор Lobaev Arms, которая создает высокоточные снайперские винтовки, Владислав Лобаев, Telegram-канал «Тройка» и другие сообщества.

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