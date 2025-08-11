Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца Yonhap: южнокореец задержан за надпись про Трампа на стене дворца Кенбоккун

Полиция Сеула задержала 79-летнего мужчину, оставившего надпись с упоминанием президента США Дональда Трампа на стене дворца Кенбоккун, сообщает агентство Yonhap. Инцидент произошел у главных ворот Кванхвамун одного из главных исторических памятников страны.

Согласно заявлению администрации культурного имущества Республики Корея, сегодня примерно в восемь часов утра у дворца Кенбоккун был обнаружен мужчина, оставивший надпись на стене ворот Кванхвамун. Позже он был передан полиции, — сказано в материале.

Как выяснилось, задержанный работал в службе управления дворцовым комплексом. Он успел нанести маркером надпись размером 170х30 см с фразой «Послание гражданам этого мира» и ниже «президент Трамп». Специалистам потребовалось семь часов, чтобы полностью очистить стену от следов вандализма.

Администрация культурного наследия предупредила о строгой ответственности за повреждение исторических объектов. По корейским законам, вандалы обязаны возместить полную стоимость восстановительных работ.

Кенбоккун, построенный в XIV веке как главная резиденция династии Чосон, неоднократно разрушался в ходе войн. После масштабной реставрации комплекс стал важнейшим музеем под открытым небом и символом корейской культуры. Полиция продолжает выяснять мотивы действий задержанного пенсионера.

