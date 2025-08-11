Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца

Yonhap: южнокореец задержан за надпись про Трампа на стене дворца Кенбоккун

Фото: Jun Hyosang/Global Look Press

Полиция Сеула задержала 79-летнего мужчину, оставившего надпись с упоминанием президента США Дональда Трампа на стене дворца Кенбоккун, сообщает агентство Yonhap. Инцидент произошел у главных ворот Кванхвамун одного из главных исторических памятников страны.

Согласно заявлению администрации культурного имущества Республики Корея, сегодня примерно в восемь часов утра у дворца Кенбоккун был обнаружен мужчина, оставивший надпись на стене ворот Кванхвамун. Позже он был передан полиции, — сказано в материале.

Как выяснилось, задержанный работал в службе управления дворцовым комплексом. Он успел нанести маркером надпись размером 170х30 см с фразой «Послание гражданам этого мира» и ниже «президент Трамп». Специалистам потребовалось семь часов, чтобы полностью очистить стену от следов вандализма.

Администрация культурного наследия предупредила о строгой ответственности за повреждение исторических объектов. По корейским законам, вандалы обязаны возместить полную стоимость восстановительных работ.

Кенбоккун, построенный в XIV веке как главная резиденция династии Чосон, неоднократно разрушался в ходе войн. После масштабной реставрации комплекс стал важнейшим музеем под открытым небом и символом корейской культуры. Полиция продолжает выяснять мотивы действий задержанного пенсионера.

Ранее в городе Тульчине Винницкой области Украины снесли памятники полководцу Александру Суворову и поэту Александру Пушкину. В начале декабря памятник Суворову был демонтирован в Измаиле Одесской области, а в городе Шепетовке Хмельницкой области снесли монумент писателю Николаю Островскому. В ноябре в Житомире также демонтировали бронзовый бюст Пушкина, установленный еще в 1899 году.

