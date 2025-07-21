Прогноз погоды в Москве на неделю: когда закончатся ливни и вернется жара?

Прогноз погоды в Москве на неделю: когда закончатся ливни и вернется жара?

Неделя в Москве стартовала с рекордных тропических ливней, затопивших районы столицы. Каков прогноз синоптиков до 27 июля, когда закончатся ливни и вернется жара, что с погодой в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву 21 июля, рекордные дожди

Синоптики отмечают, что тропические ливни в Москве с легкостью перевыполнили месячные нормы осадков для июля.

«В Москве, на ВДНХ, [20 июля] выпало 28 мм, или 33% от месячной нормы; на Балчуге — 39 мм, в Тушине — 49 мм. На северо-западе столицы дожди были очень сильные: в Митино выпало 71,2 мм, в Зеленограде — 91,6 мм, что даже превышает месячную норму. По области наиболее сильный дождь обрушился на Коломну, 66 мм, и Новый Иерусалим, 48 мм. В итоге к утру 21 июля месячная норма по осадкам в Москве выполнена повсюду. А по области и перевыполнена: в Новом Иерусалиме — почти в два раза», — указывает главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ночью и утром дожди продолжились: больше всего (47,6 мм) выпало на северо-западе Москвы. При этом ночь 21 июля была жаркой — минимальная температура ночью в Москве оказалась на 3,3 градуса выше нормы.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус объясняет приход сокрушительных ливней влиянием фронта циклона, которое будет продолжаться 21 июля.

«Облачная спираль циклона закроет небо плотной пеленой, вызовет ливни, возможны грозы, что ограничит дневной прогрев. Температура воздуха — плюс 21–23 градуса, по области — плюс 19–24. Атмосферное давление будет меняться мало и останется ниже нормы. Во вторник временами дожди, днем с грозой, ночью — плюс 17–19, днем — плюс 22–24 градуса», — прогнозирует Леус.

По оценке его коллеги Евгения Тишковца, в ближайшие 24 часа в Москве прольется еще 19–24 мм осадков.

Какую погоду ждать в Москве на неделе до 27 июля, когда закончатся ливни

По прогнозу Гидрометцентра Москвы, мощные дожди в столице будут продолжаться до вторника, 22 июля: уже в ночь на среду вероятность осадков становится существенно ниже, атмосферное давление начинает расти. Днем в среду начинает выглядывать солнце, а температура повышается до плюс 26 градусов.

По данным Foreca, основная часть осадков выльется на Москву уже в понедельник. В дальнейшем вплоть до четверга возможны небольшие дожди, которые не повлияют на картину погоды. К субботе, 26 июля, температура воздуха днем достигнет плюс 26–27 градусов. В воскресенье ожидаются новый дожди и небольшое похолодание, однако с началом следующей недели оно сменится теплом до плюс 28–30 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда придет 30-градусная жара

Санкт-Петербург оказался далеко от ливневого фронта циклона; в городе местами пройдут грозовые дожди, однако серьезного влияния они не окажут, констатирует Леус.

«Сегодня город на Неве окажется под влиянием северной периферии циклонического вихря, выходящего на запад Центрального федерального округа. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. При этом температурные показатели ожидаются немного выше климатической нормы. Температура воздуха — плюс 24–26 градусов, в Ленинградской области — плюс 22–27. Атмосферное давление останется ниже нормы. Во вторник без осадков, ночью — плюс 17–19, днем — плюс 25–27 градусов», — прогнозирует Леус.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что осадков будет мало: «Кто их увидит, тому очень повезет».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Вторая половина недели сухая и жаркая. Воздушная масса над нами очень теплая, и температура воздуха продолжает медленно повышаться. Поэтому в первой половине недели фон температуры в Санкт-Петербурге — плюс 26–28 градусов, во второй половине недели — плюс 28–30. Сегодня облаков в нашем регионе много, но уже с середины недели солнца станет больше», — считает Колесов.

Foreca обещает жителям Петербурга со среды практически безоблачную погоду. Пиковые температуры, до плюс 30 градусов и выше, ожидаются в четверг, 24 июля, а затем — в начале следующей недели.

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