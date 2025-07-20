Тропические ливни будут продолжаться? Прогноз погоды в Москве на неделю

Тропические ливни будут продолжаться? Прогноз погоды в Москве на неделю

В Москве на неделе впервые был зафиксирован тропический ливень. Какая погода будет на новой неделе, 21–27 июля, сколько будет градусов, чего ждать в августе?

Какая погода пришла в Москву перед новой неделей

Минувшая неделя впервые принесла в Москву настоящий тропический ливень, характерный для умеренных широт, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Осадки начались внезапно: очевидных признаков не наблюдалось.

«Те дожди, которые в начале недели были, в понедельник, вторник, они совершенно не типичные. Ситуация складывалась таким образом, что во вторник был настоящий тропический ливень, за час выпало 60 миллиметров осадков. Это впервые наблюдалось, потому что для Москвы это совершенно не характерно», — объяснил руководитель Гидрометцентра.

По словам Вильфанда, аномальная погода объясняется изменением климата; в Москве возможны новые тропические ливни и другие экстремальные погодные явления.

В воскресенье и в начале новой недели Москва получит небольшую передышку от жары на фоне гроз, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

»[В воскресенье] погода в столице будет формироваться циклоном над Белоруссией. Облаков в небе будет много, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой, в отдельных районах возможен град. Температура воздуха плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. В понедельник временами дожди, днем с грозой, ночью плюс 17–19, днем плюс 22–24 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.

В МЧС особо предупредили Москву о грозе с мощным ветром в воскресенье. В отдельных районах может пройти град.

Какая погода будет в Москве на неделе 21–27 июля, сколько будет градусов

Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова прогнозирует, что похолодание в Москве не задержится — всю следующую неделю ожидается «настоящая июльская погода».

«На протяжении всей недели в Москве в ночные часы ожидается плюс 14–16 градусов. Это типичные июльские ночи. При такой температуре не образуются холодные туманы, которые свойственны для этого летнего месяца. А в дневные часы столбики термометров будут на отметке плюс 25–26 градусов. Это соответствует климатической норме в третьей декаде июля», — объявила Позднякова.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что самыми холодными днями на неделе будут 21 и 22 июля, когда дневные температуры не превысят плюс 23–24 градусов. В среду дожди закончатся, температура начнет расти и к пятнице достигнет плюс 28 градусов. При этом в столице прогнозируется практически полный штиль.

Какая погода будет в августе

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что в августе погода в Москве вернется к климатической норме, жара отступит.

«Изредка температура воздуха будет подниматься до плюс 25 градусов. Но в основном термометр будет показывать плюс 18–23. Период с интенсивными осадками, превышающими норму, закончится с понижением температуры. Хотя, возможно, дождей и не будет. Антициклонной погоды не будет, но существенно уменьшится температура и будет чуть ниже нормы», — прогнозирует синоптик.

Между тем долгосрочный прогноз «Метеоновостей» предполагает новую волну жары в первых числах августа: после дождей и гроз дневные температуры превысят плюс 30 градусов, а ночные дойдут до «тропических» плюс 20.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге

Леус прогнозирует, что в воскресенье в Петербурге сменится погода.

«Санкт-Петербург: антициклон уйдет, но только вечером. [Погода] будет формироваться в противоборстве уходящего антициклона и усиливающегося с юга циклонического вихря. В регионе ожидается переменная облачность, по югу области — кратковременные дожди, грозы. К Санкт-Петербургу они приблизятся ближе к ночи. Температура воздуха плюс 26–28 градусов, в Ленинградской области — плюс 23–28. Атмосферное давление будет ниже нормы. В понедельник кратковременные дожди, ночью плюс 17–19, днем плюс 24–26 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов прогнозирует, что температурный фон в Санкт-Петербурге останется высоким.

«Во второй половине недели все еще очень реальны плюс 30 градусов. Лето продолжается», — объявил Колесов.

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