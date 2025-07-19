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19 июля 2025 в 03:20

Вильфанд предупредил об экстремальной жаре в трех округах России

Вильфанд: в трех округах России ожидается экстремальная жара

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России ожидается аномально жаркая погода с температурами на 5–7 градусов выше нормы в нескольких федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд. Так, в Мурманской области с 19 по 22 июля температура прогнозируется на уровне 27–29 градусов, что выше обычных значений.

Санкт-Петербург и Карелия также столкнутся с длительным периодом жары — 25–27 градусов, при этом в Петербурге уже фиксировалась температура до 32 градусов, что считается редкостью. На юге европейской части России — в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии — температура может подниматься до 40 градусов. В Краснодарском крае в субботу ожидается до 38 градусов, что значительно выше нормы. Вильфанд предупредил о рисках теплового удара и негативных последствиях сильного ультрафиолетового излучения.

На Дальнем Востоке, включая север Якутии, прогнозируется жара до 32 градусов, что на 6–7 градусов выше обычных значений. В Сахалинской области температура будет около 30 градусов в выходные и вплоть до среды. В Хабаровском крае воздух прогреется до 32–35 градусов, в Амурской области — до 30–32 градусов в конце этой и начале следующей недели.

Ранее в Москве после продолжительного периода аномально теплых ночей установилась комфортная для сна температура, близкая к климатической норме. По данным метеорологов, в ночь на 18 июля столбики термометров в столице опустились до плюс 14,9 градуса на ВДНХ и плюс 18,7 градуса в центре. В Подмосковье температура местами достигала плюс 10,9 градуса.

Роман Вильфанд
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погода
метеорологи
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