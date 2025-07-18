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18 июля 2025 в 18:44

Москвичам пообещали приятные ночи

Синоптик Тишковец: в Москве ночи стали прохладнее и пригодны для здорового сна

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Московские ночи перестали быть душными и вернулись к климатической норме, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. По его словам, температура воздуха в столице опустилась до комфортных значений, близких к идеальным для сна.

После длительного периода очень теплой погоды московские ночи перестали быть душными и практически вернулись в свое более комфортное для здорового сна климатическое русло, — заключил Тишковец.

По данным метеоролога, самой прохладной точкой в Москве в ночь на 18 июля стала ВДНХ — там было плюс 14,9 градуса. В Тушино температура поднялась до плюс 15,5, в Строгино — до плюс 16,1, а в районе Балчуга достигла плюс 18,7 градусов.

В Подмосковье ночная температура колебалась от плюс 11 до плюс 17 градусов. Самое низкое значение зафиксировали в Черустях — всего плюс 10,9 градуса.

В ночь на субботу, с 18 по 19 июля, Центральная Россия ожидает типичные для сезона температуры — от плюс 10 до плюс 15 градусов. При этом оптимальная температура для сна, согласно данным Национального фонда сна США, составляет от плюс 15 до плюс 19 градусов.

Ранее в Санкт-Петербурге зафиксировали рекордную температуру этого лета — 13 июля столбики термометров показали плюс 31 градус. По данным метеостанции, предыдущий максимум — плюс 30,2 градуса — был зарегистрирован накануне, но уже через сутки обновлен.

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