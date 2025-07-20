Погода в Москве в воскресенье, 20 июля: пора спасаться от потопа?

Погода в Москве в воскресенье, 20 июля: пора спасаться от потопа?

В воскресенье в Москве прошумят ливни с грозами — ожидается семь-восемь дождевой воды на квадратный метр, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столице сегодня, 20 июля, что прогнозируют в Санкт-Петербурге? Пора ли спасаться от потопа?

Какая погода в Москве сегодня, 20 июля

По его словам, в сумерках сегодня температура воздуха составит плюс 15–18 градусов, в дневные часы — плюс 22–25 градусов.

Тишковец отметил, что на следующей неделе скоротечные грозовые дожди будут лить ежедневно с перерывами.

«С понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 мм, или 65% от месячной нормы. Переувлажнение почвы в 1,5 раза превысит норму июля. По ночам плюс 13–18 градусов, в середине дня плюс 21–26 градусов, что в пределах положенной нормы макушки лета», — рассказал синоптик.

По информации его коллеги Михаила Леуса, в воскресенье погода столицы будет формироваться под влиянием системы атмосферных фронтов, связанных с циклоном над Белоруссией. Ожидается облачность, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой, в отдельных районах возможен град.

«Температура воздуха плюс 23–25 градусов, по области — плюс 21–26 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что ниже нормы», — сообщил специалист.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В понедельник, 21 июля, временами дожди, днем с грозой, ночью плюс 17–19 градусов, днем плюс 22–24 градуса.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 20 июля

По данным главного синоптика Санкт-Петербурга Александра Колесова, по югу области сегодня пройдет кратковременный дождь, но до Северной столицы он не дойдет. Вероятность небольших осадков остается только на ночь понедельника.

«Но уже более существенные кратковременные дожди придут только днем в понедельник. И то надо будет уточнить их, могут и местами пройти через город. Сегодня очень тепло, в Санкт- Петербурге опять до плюс 28 градусов и все еще слабый восточный ветер. Да и на неделе, даже когда дождики капнут, фон температуры останется высоким. А во второй половине недели плюс 30 градусов еще очень реальны. Лето продолжается», — написал Колесов.

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