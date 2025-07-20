Ситуация в аэропортах РФ 20 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Ситуация в аэропортах РФ 20 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге

Авиакомпания «Аэрофлот» вынужденно корректирует расписание за счет переноса и отмены некоторых рейсов на фоне введения ночью временных ограничений на прием и выпуск самолетов в Шереметьево. Что еще известно о ситуации в аэропортах РФ сегодня, 20 июля?

Какова ситуация в аэропортах РФ 20 июля

Как отметили в авиакомпании, пассажирам отмененных рейсов предлагают вынужденный возврат билета или его переоформление на последующие рейсы. Возможность распространяется на рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета.

Оформить обращение на возврат или переоформить перевозку можно через форму обратной связи на сайте, контакт-центр или в офисах собственных продаж «Аэрофлота».

Последний раз ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Шереметьево вводили в 00:37 мск. Сняли их только в 02:47.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — пояснили в Росавиации.

Сейчас Шереметьево работает в стабильном режиме, рейсы авиакомпаний обслуживаются в порядке очередности, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

С ограничениями этой ночью столкнулись также московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. О возобновлении их работы стало известно только в 4 утра.

Во Внуково предупредили о возможных корректировках в расписании самолетов и попросили пассажиров следить за информацией на табло, обращаться к авиакомпаниям или через бот авиагавани.

Принимать рейсы, которые направлялись в Москву, пришлось петербургскому аэропорту Пулково.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

«В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принимает все перенаправленные в Петербург рейсы», — говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркнули, что работа происходит в условиях высокой интенсивности, увеличены смены сотрудников всех операционных служб.

Telegram-канал Росавиации подчеркивает, что ситуация в московских аэропортах утром спокойная.

«Скоплений пассажиров нет, все спокойно», — отметило ведомство.

Кроме того, в 4 утра стало известно о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту Стригино в Нижнем Новгороде. В 5 утра их сняли.

Временно остановить работу были вынуждены аэропорты Калуги и Ярославля, сейчас они функционируют в штатном режиме.

Росавиация сообщила, что в период введенных ограничений (19–20 июля) на запасные аэродромы ушли 134 самолета.

«Шереметьево — 78, Внуково — 45, Домодедово — 8, Жуковский — 3. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. Ситуация управляема, у авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — заявило ведомство.

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