10 августа 2025 в 19:32

«Война или мир?»: Орбан раскрыл, как ЕС может разрешить кризис на Украине

Орбан призвал ЕС поддержать мирные инициативы Трампа и Путина по Украине

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Европейские лидеры не воспользовались шансом восстановить мир в Украине, но у них еще есть возможность исправить ситуацию, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что для этого они должны поддержать мирные инициативы президента США Дональда Трампа, который 15 августа встретится с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске.

Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому в следующую пятницу проведет переговоры с Путиным. Теперь у европейских лидеров тоже появится шанс. <…> Им нужно сделать только одно — поддержать президента Трампа. Надеюсь, они не промахнутся, — отметил Орбан.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что во время предстоящих переговоров на Аляске лидеры РФ и США обсудят пути долгосрочного разрешения кризиса на Украине. Он отметил, что главы двух стран намерены выработать конкретные шаги для установления прочного мира.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Аляска выбрана местом встречи Путина Трампа из-за соображений безопасности. Этот регион географически удобен для российской стороны и имеет с ней исторические связи, добавил он.

