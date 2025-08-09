Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 23:09

В российском аэропорту задержали 22 рейса

В аэропорту Храброво задержали 22 рейса и три отменили

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

В калининградском аэропорту Храброво задержаны 22 рейса, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, еще три рейса отменили.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменой авиарейсов в Калининграде, — сказано в публикации.

В прокуратуре уточнили, что задерживаются рейсы в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву. С задержкой прибудут рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.

Ранее стало известно, что застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории. Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако не всем удалось своевременно получить «бонусы».

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. Как пояснил представитель ведомства Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Подробности не уточнялись.

аэропорты
Калининградская область
самолеты
рейсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько аэропортов России перестали обслуживать рейсы
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 августа 2025 года
«Автор бестселлеров»: Трамп выдвинул кандидатуру зампостпреда США при ООН
«Русская суперженщина!»: как Мария Захарова доводит врагов РФ до бешенства
«Ахмат» обыграл «Зенит» в матче РПЛ
ВСУ применили новую тактику обстрелов Херсонской области
Военный суд дал 2,5 года условно генерал-майору МО РФ за растрату
Батраков стал первым из «Локомотива», забившим три мяча в ворота «Спартака»
Победительница забега в России потеряла сознание на финише
Готовлю аджику «Персидский закат» — с гранатом и фисташками
В российском аэропорту задержали 22 рейса
Два человека погибли в страшной аварии в Татарстане
Политолог назвал три причины, почему Путин и Трамп выбрали Аляску
Полицейские задержали мужчину за прыжок с Эйфелевой башни
Пожилой мужчина стал жертвой атаки ВСУ
Пушилин рассказал о пострадавших в результате атаки ВСУ на Дзержинск
Сотрудники ТЦК на Украине похитили женщину
В Совфеде объяснили выбор Аляски как места для переговоров Трампа и Путина
Российский атлет обновил рекорд России в беге
Паровоз туристического поезда с пассажирами сошел с рельсов
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде
Общество

Гезлеме: вкусные и очень простые турецкие лепешки на сковороде

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью
Общество

Завтрак за пять минут: эти рулеты из лаваша с сыром покорят всю семью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.