В российском аэропорту задержали 22 рейса В аэропорту Храброво задержали 22 рейса и три отменили

В калининградском аэропорту Храброво задержаны 22 рейса, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. По информации ведомства, еще три рейса отменили.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменой авиарейсов в Калининграде, — сказано в публикации.

В прокуратуре уточнили, что задерживаются рейсы в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу и Москву. С задержкой прибудут рейсы из Санкт-Петербурга, Казани, Москвы, Архангельска и Уфы.

Ранее стало известно, что застрявшие в аэропорту Сочи пассажиры практически опустошили все кафе, которые находятся на его территории. Последние несколько дней в воздушной гавани время от времени вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Некоторые перевозчики предоставляли еду, воду и даже оформляли в гостиницы, однако не всем удалось своевременно получить «бонусы».

До этого Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Нижнего Новгорода и Пскова. Как пояснил представитель ведомства Артем Кореняко, меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. Подробности не уточнялись.