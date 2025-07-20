За два дня в РФ 134 самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

За два дня в РФ 134 самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений Росавиация: 19–20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета

В период ограничений 19–20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, большинство приняло Шереметьево — 78.

В период минувших ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолета: Шереметьево — 78, Внуково — 45, Домодедово — 8, Жуковский — 3, — сказано в сообщении.

Он также напомнил, что ограничения в российских аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов. По словам Кореняко, в настоящее время все аэропорты, кроме Калуги и московского Внуково, принимают и отправляют рейсы.

Тем временем появилась информация, что частный вертолет Robinson с двумя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на воду Телецкого озера в Республике Алтай. Инцидент произошел ночью вблизи села Иогач. По предварительным данным, во время полета у воздушного судна возникли технические неисправности. Оба находившихся на борту человека были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.