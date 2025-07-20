Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 09:45

За два дня в РФ 134 самолета ушли на запасные аэродромы из-за ограничений

Росавиация: 19–20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период ограничений 19–20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, большинство приняло Шереметьево — 78.

В период минувших ограничений на запасные аэродромы ушли 134 самолета: Шереметьево — 78, Внуково — 45, Домодедово — 8, Жуковский — 3, — сказано в сообщении.

Он также напомнил, что ограничения в российских аэропортах вводятся для обеспечения безопасности полетов. По словам Кореняко, в настоящее время все аэропорты, кроме Калуги и московского Внуково, принимают и отправляют рейсы.

Тем временем появилась информация, что частный вертолет Robinson с двумя пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на воду Телецкого озера в Республике Алтай. Инцидент произошел ночью вблизи села Иогач. По предварительным данным, во время полета у воздушного судна возникли технические неисправности. Оба находившихся на борту человека были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

аэропорты
Шереметьево
Домодедово
Росавиация
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предотвращена атака ВСУ на российский регион
Погода в Москве в воскресенье, 20 июля: пора спасаться от потопа?
Удары по Украине сегодня, 20 июля: огненная лавина обрушилась на Запорожье
В Германии оценили интерес россиян к немецкому автопрому
Ситуация в Курской области утром 20 июля: потери, мясорубка в Кондратовке
Российская авиакомпания переносит и отменяет рейсы
Туристы из Европы устроили транспортный коллапс на границе с Россией
В России раскрыли неожиданный способ борьбы Киева с успехами ВС РФ
В российском регионе объявлена угроза цунами после землетрясения
«Похмелье будет тяжелое»: в ГД ответили на призыв ФРГ бить по аэродромам РФ
Жесткая посадка вертолета на Алтае обернулась уголовным делом
Дмитрий Маликов показал, как изменился за 30 лет
В российском аэропорту пассажиры блокировали посадку на рейс
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 июля: где сбои в России
В ФРГ предположили, чем может закончиться встреча Путина и Трампа в Китае
Погибших от молнии пастуха и стадо сняли на видео
Ситуация в аэропортах РФ 20 июля: отмены рейсов, что в Москве и Петербурге
В Германии назвали лидера, изменившего позицию Трампа по Украине
Стало известно, сколько платят наемникам на Украине
На Западе пришли в ужас из-за реакции России на угрозы Трампа
Дальше
Самое популярное
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
Власть

Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.