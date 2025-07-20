Вертолет с двумя людьми на борту чудом не разбился на Алтае

Вертолет с двумя людьми на борту чудом не разбился на Алтае Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на воду Телецкого озера на Алтае

Частный вертолет Robinson с двумя людьми на борту совершил вынужденную посадку на воду Телецкого озера в Республике Алтай. Инцидент произошел в ночное время вблизи села Иогач, сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, во время полета у воздушного судна возникли технические неисправности, что вынудило пилота пойти на экстренную посадку. В результате пилот принял решение пробовать садиться прямо на воду.

Жесткая посадка произошла в акватории озера неподалеку от села Иогач, — отмечается в сообщении.

Оба находившихся на борту человека были доставлены в медицинское учреждение. Сейчас специалисты выясняют точные причины и обстоятельства происшествия. На месте работают соответствующие службы. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее сообщалось, что двигатель авиалайнера компании Sun Country Airlines загорелся во время полета в США. В это время на борту самолета находились 166 человек. Инцидент произошел, когда самолет летел из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Миннеаполис (штата Миннесота). Пилоты сообщили о чрезвычайной ситуации и приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В воздушной гавани самолет встретили пожарные.