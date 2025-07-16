Двигатель самолета с 166 пассажирами на борту загорелся во время полета

Двигатель самолета с 166 пассажирами на борту загорелся во время полета CNN: двигатель самолета Sun Country Airlines загорелся во время полета в США

Двигатель авиалайнера компании Sun Country Airlines загорелся во время полета в США, сообщает телеканал CNN. В это время на борту самолета находились 166 человек.

Инцидент произошел, когда самолет летел из Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в Миннеаполис (штата Миннесота). Пилоты сообщили о чрезвычайной ситуации и приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В воздушной гавани самолет встретили пожарные. Посадка прошла успешно, пострадавших нет.

Ранее в Испании пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines попал под сильный град после взлета и, получив глубокую вмятину на носу, экстренно ушел на посадку в аэропорт. Приземление прошло благополучно, пострадавших нет. Один из пассажиров самолета рассказал, что многие из сидевших вокруг них людей получили на свои мобильные телефоны сообщения с экстренным предупреждением. В них говорилось о надвигающемся шторме как раз в тот момент, когда самолет выходил на взлет.

До этого сообщалось, что в аэропорту Саутенд под Лондоном произошел серьезный инцидент с бизнесджетом Beechcraft King Air B200. Двухмоторный самолет рухнул через мгновения после отрыва от полосы, вызвав мощный взрыв с огненным шаром и столбом черного дыма.