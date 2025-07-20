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20 июля 2025 в 06:01

Петербургский аэропорт примет перенаправленные из Москвы рейсы

Аэропорт Пулково примет перенаправленные из-за ограничений в Москве рейсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Санкт-Петербургский аэропорт Пулково готовится к приему всех рейсов, перенаправленных из московских воздушных гаваней, сообщила администрация аэропорта в своем Telegram-канале. Решение принято на фоне временных ограничений.

В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы Пулково принимает все перенаправленные в Петербург рейсы, — говорится в официальном заявлении.

Для оперативного обслуживания увеличенного потока рейсов в аэропорту усилены смены сотрудников всех операционных служб. Пассажирам рекомендуют уточнять актуальное расписание у авиакомпаний или через информационный бот аэропорта, так как возможны изменения в графике полетов. Администрация Внуково также предупредила о вероятных корректировках в расписании.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Домодедово и Жуковском были введены временные ограничения. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил, что воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты на протяжении всей ночи. Меры вводились для обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов.

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