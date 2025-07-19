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19 июля 2025 в 22:44

Работу двух московских аэропортов временно ограничили

Росавиация: в Домодедово и Жуковском введены временные ограничения

Аэропорт Домодедово Аэропорт Домодедово Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В аэропортах Домодедово и Жуковском введены временные ограничения, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его информации, воздушные гавани пока не принимают и не выпускают самолеты.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал он.

Ранее стало известно, что в московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на полеты. Через некоторое время он возобновил полноценную работу. Пояснялось, что меры вводились для обеспечения безопасности приема и выпуска воздушных судов.

До этого в аэропорту Шереметьево были введены временные ограничения на вылет воздушных судов. При этом прием прибывающих рейсов продолжался в обычном режиме. Точные причины введения ограничений не разглашались.

Аналогичные меры были приняты в московском аэропорту Домодедово, где временно ограничили как прием, так и выпуск самолетов. Эти события совпали по времени с заявлением мэра Москвы Сергея Собянина о том, что средства ПВО сбили украинский беспилотник на подлете к столице.

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