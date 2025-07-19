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Атаки ВСУ на Россию
19 июля 2025 в 01:40

Еще в одном столичном аэропорту ввели ограничения на полеты

В Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Военно-транспортный самолет Ил-76 Военно-транспортный самолет Ил-76 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский аэропорт Шереметьево временно не выпускает рейсы, сообщил официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Он отметил, что ограничения касаются только вылета воздушных судов.

При этом аэропорт продолжает принимать прилетающие рейсы в штатном режиме. Подробности причины ограничений пока не сообщаются.

Ранее воздушная гавань Домодедово в Москве ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к столице РФ. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Также в подмосковном Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, они были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

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