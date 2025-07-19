Еще в одном столичном аэропорту ввели ограничения на полеты

Еще в одном столичном аэропорту ввели ограничения на полеты В Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Московский аэропорт Шереметьево временно не выпускает рейсы, сообщил официальный представитель Росавиации в своем Telegram-канале. Он отметил, что ограничения касаются только вылета воздушных судов.

При этом аэропорт продолжает принимать прилетающие рейсы в штатном режиме. Подробности причины ограничений пока не сообщаются.

Ранее воздушная гавань Домодедово в Москве ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к столице РФ. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Также в подмосковном Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, они были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.