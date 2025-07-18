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Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 23:26

Росавиация ограничила работу столичного аэропорта

Росавиация: аэропорт Домодедово временно не выпускает и не принимает рейсы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Домодедово в Москве ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. Причины ограничений и подробности не уточняются.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Незадолго до этого московский градоначальник заявил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к столице РФ. Сведений о разрушениях или пострадавших не поступало.На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб

Ранее в подмосковном Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, они были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

До этого подразделения ПВО уничтожили дрон, летевший на Тульскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал. Отмечается, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

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