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Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 22:20

Дрон ВСУ пытался атаковать Тульскую область

Миляев: силы ПВО ликвидировали БПЛА ВСУ над Тульской областью

Фото: Социальные сети

Подразделения ПВО уничтожили дрон, летевший на Тульскую область, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки никто не пострадал.

Отмечается, что в регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА. Кроме того, он напомнил жителям о необходимости избегать открытых пространств, отойти от окон, а также не фотографировать и снимать работу ПВО.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени. По данным оборонного ведомства, над Московским регионом ликвидировано три беспилотника.

До этого Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве. Он уточнил, что на месте падения БПЛА приступили к работе оперативные службы. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Также ВСУ атаковали FVP-дроном гражданский автомобиль в Курской области. В результате удара 57-летняя местная жительница получила множественные травмы головы, груди, живота и конечностей, включая черепно-мозговую травму. Ее экстренно госпитализировали в областную больницу и оказали необходимую медицинскую помощь.

дроны
ВСУ
Дмитрий Миляев
Тульская область
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