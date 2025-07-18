Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Россию Минобороны: силы ПВО сбили 14 украинских БПЛА над тремя регионами России

Российские силы противовоздушной обороны сбили 14 украинских БПЛА в период с 12:05 до 13:55 по московскому времени, сообщила в Telegram пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, над Московским регионом ликвидировано три беспилотника.

18 июля в период с 12:05 мск до 13:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Над территорией Калужской области системы ПВО сбили девять беспилотников. По одному БПЛА сбито над территориями Орловской и Брянской областей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве. Он уточнил, что на месте падения БПЛА приступили к работе оперативные службы. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

Позже Собянин добавил, что Вооруженные силы Украины запустили в сторону Москвы еще два беспилотных летательных аппарата. По его словам, дроны противника были перехвачены средствами противовоздушной обороны, экстренные службы уже работают на месте падения обломков.