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18 июля 2025 в 14:05

Собянин: еще два беспилотника сбиты на подлете к Москве

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины запустили в сторону Москвы еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, дроны противника были перехвачены средствами противовоздушной обороны, экстренные службы уже работают на месте падения обломков.

ПВО Минобороны уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Незадолго до этого московский градоначальник сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к столице РФ. Собянин уточнил, что на месте падения БПЛА приступили к работе оперативные службы. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

В ночь на 18 июля в московском аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщал Кореняко, работу воздушной гавани приостановили для обеспечения безопасности полетов. В аэропортах Домодедово и Жуковский также вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако полеты снова разрешили спустя 11 минут.

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