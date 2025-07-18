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18 июля 2025 в 01:57

Еще один аэропорт Москвы перестал принимать и выпускать самолеты

Росавиация: аэропорт Внуково временно не выпускает и не принимает рейсы

Самолеты МС-21 Самолеты МС-21 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту Внуково введены временные ограничения на приём и выпуск самолетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, ограничительные меры направлены на обеспечение безопасности воздушных судов и пассажиров.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — написал он.

Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Однако полеты снова разрешили спустя 11 минут.

До этого средства ПВО сбили беспилотник ВСУ, направлявшийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения дрона работают экстренные службы.

Также турецкие летчики, пилотировавшие пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, сообщили о вспышке в небе над Россией. Согласно предоставленной информации, воздушное судно направлялось в аэропорт Внуково из населенного пункта Мугла в Турции. Пилоты уточнили, что необычное явление они заметили в 40 километрах от города Ржева.

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