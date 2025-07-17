Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 23:30

Два столичных аэропорта временно перестали работать

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не выпускают рейсы

Военно-транспортный самолет Ил-76 Военно-транспортный самолет Ил-76 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы,написал он.

Ограничения сняли спустя 10 минут после их введения. Аэропорты Домодедово и Жуковский работают в обычном режиме.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник ВСУ, направлявшийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения дрона работают экстренные службы.

До этого турецкие летчики, пилотировавшие пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, сообщили о вспышке в небе над Россией. Согласно предоставленной информации, воздушное судно направлялось в аэропорт Внуково из населенного пункта Мугла в Турции.

Также сообщалось, что в аэропорту Саутенд под Лондоном произошел серьезный инцидент с бизнесджетом Beechcraft King Air B200. Двухмоторный самолет рухнул через мгновение после отрыва от полосы, вызвав мощный взрыв с огненным шаром и столбом черного дыма.

Домодедово
Жуковский
аэропорты
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прыгнувший из стратосферы парашютист разбился в Европе
Семью Героя России Сулейманова удостоили денежной награды
Дрон ВСУ чуть не убил женщину в курском приграничье
Народные приметы на 18 июля: к чему месяц играет на Афанасьев день?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июля 2025 года
Рой дронов попытался атаковать регионы России
«Не было никакой Украины!» Мединский бесит и Запад, и киевских радикалов
Крымский мост временно перекрыли
Раскрыта судьба российского моряка с судна, подбитого хуситами
Два столичных аэропорта временно перестали работать
Силы ПВО сбили украинский дрон на подлете к Москве
Стало известно, почему Зеленский не отправил Буданова в отставку
Добавляю уксус из малины в салат — вкус сразу становится ресторанным
Как создать иллюзию роскошного интерьера: нужны ловкость рук и смекалка
Мир не рухнул: как пережить расставание и не сломаться
Африканская принцесса вышла замуж за россиянина
Добавляю шоколад в малиновое варенье — получаю шедевр из банки
Путин утвердил создание нового раздела на «Госуслугах»
Степашин назвал приказ Зеленского, до которого не додумался даже Гитлер
Боня пойдет по этапу, как Блиновская и Лерчек? За что ее могут судить
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами
Общество

Цветет с июля по сентябрь и неприхотлив! Мохнатый многолетник красив годами

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.