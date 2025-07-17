Два столичных аэропорта временно перестали работать Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают и не выпускают рейсы

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, — написал он.

Ограничения сняли спустя 10 минут после их введения. Аэропорты Домодедово и Жуковский работают в обычном режиме.

Ранее средства ПВО сбили беспилотник ВСУ, направлявшийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения дрона работают экстренные службы.

До этого турецкие летчики, пилотировавшие пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, сообщили о вспышке в небе над Россией. Согласно предоставленной информации, воздушное судно направлялось в аэропорт Внуково из населенного пункта Мугла в Турции.

Также сообщалось, что в аэропорту Саутенд под Лондоном произошел серьезный инцидент с бизнесджетом Beechcraft King Air B200. Двухмоторный самолет рухнул через мгновение после отрыва от полосы, вызвав мощный взрыв с огненным шаром и столбом черного дыма.