Москва оказалась под угрозой атаки БПЛА Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают оперативные службы. Информации о разрушениях или пострадавших нет.

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — отметил Собянин.

В ночь на 18 июля в московском аэропорту Внуково вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Как сообщал представитель Росавиации Артем Кореняко, работу воздушной гавани приостановили для обеспечения безопасности полетов. В аэропортах Домодедово и Жуковский также вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ранее в подмосковном Сергиево-Посадском округе зафиксировали падение четырех дронов ВСУ. В результате атаки пострадали два человека. По данным губернатора региона Андрея Воробьева, они были госпитализированы. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.